Минниханов поручил организовать в РТ мероприятия к 200-летию Каюма Насыри и 225-летию Пушкина

В Татарстане пройдут мероприятия к 200-летию Каюма Насыри и 225-летию Пушкина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Республике Татарстан начинают подготовку к двум великим событиям: 200-летию со дня рождения Каюма Насыри и 225-летию Александра Пушкина. Указы о предстоящих мероприятиях уже подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Так, в следующем, 2024 году, в Республике планируют отметить 225-летие великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Кабмину Татарстана поручено в трехмесячный срок разработать план основных мероприятий, которые пройдут по этому случаю в Республике.

Такой же срок Минниханов дал и на разработку празднования 200-летия Каюма Насыри, выдающегося татарского литератора, ученого-этнографа и просветителя. В 2025 году исполняется 200 лет со дня его рождения.

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