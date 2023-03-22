С 1 апреля в Чувашии начнется сезон весенней охоты на селезней

На селезней можно будет охотиться до 30 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В апреле в Чувашии начнется сезон весенней охоты для тех, кто имеет соответствующее разрешение. Его можно получить через портал «Госуслуги» или в Чебоксарах по адресу: улица Ленинградская, 32, кабинет 410.

Так, с 1 апреля по 30 апреля на территории республики можно будет охотиться на селезней из укрытия с использованием живых подсадных уток, сообщает пресс-служба Минприроды Чувашии.

С 15 по 24 апреля также можно будет охотиться на токующих самцов тетеревов из укрытия; гусей из укрытия с чучелами, профилями, манными гусями или манком; вальдшнепов на вечерней тяге.

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