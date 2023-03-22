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НовостиОбщество22 марта 2023 13:36

С 1 апреля в Чувашии начнется сезон весенней охоты на селезней

Для этого необходимо получить специальное разрешение
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
На селезней можно будет охотиться до 30 апреля.

На селезней можно будет охотиться до 30 апреля.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В апреле в Чувашии начнется сезон весенней охоты для тех, кто имеет соответствующее разрешение. Его можно получить через портал «Госуслуги» или в Чебоксарах по адресу: улица Ленинградская, 32, кабинет 410.

Так, с 1 апреля по 30 апреля на территории республики можно будет охотиться на селезней из укрытия с использованием живых подсадных уток, сообщает пресс-служба Минприроды Чувашии.

С 15 по 24 апреля также можно будет охотиться на токующих самцов тетеревов из укрытия; гусей из укрытия с чучелами, профилями, манными гусями или манком; вальдшнепов на вечерней тяге.

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