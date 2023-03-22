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НовостиПроисшествия22 марта 2023 11:00

В Казани на улице Дубравной произошел крупный обвал грунта

У края пропасти оказались три автомобиля
Адам САГАЛ
Обвал грунта в Москве в 2014 году

Обвал грунта в Москве в 2014 году

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Серьезный обвал грунта произошел в Казани на улице Дубравной неподалеку от дома №43А. Соответствующий ролик опубликовали в сети очевидцы. На видео заметно, как образовавшаяся яма заполняется водой.

Обвал случился около парковки. Три автомобиля оказались буквально на краю ямы. Автолюбители поспешили отогнать их подальше.

Отметим, что это не первый подобный инцидент в Казани за последние дни. Так, например, ранее провал произошел на дороге по улице Химической. Горожане связывают эти явления с активным таянием снега и авариями на коммунальных сетях.

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