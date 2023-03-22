В Казани на улице Дубравной произошел крупный обвал грунта

Обвал грунта в Москве в 2014 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Серьезный обвал грунта произошел в Казани на улице Дубравной неподалеку от дома №43А. Соответствующий ролик опубликовали в сети очевидцы. На видео заметно, как образовавшаяся яма заполняется водой.

Обвал случился около парковки. Три автомобиля оказались буквально на краю ямы. Автолюбители поспешили отогнать их подальше.

Отметим, что это не первый подобный инцидент в Казани за последние дни. Так, например, ранее провал произошел на дороге по улице Химической. Горожане связывают эти явления с активным таянием снега и авариями на коммунальных сетях.

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