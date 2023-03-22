В Татарстане по делу о взятке задержали зам руководителя Исполкома Альметьевского района

Сообщается, что речь идет о многомиллионной сумме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении зам руководителя Исполкома Альметьевского района возбудили уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере». Чиновника задержали и в ближайшем будущем должны избрать ем меру пресечения на время расследования, сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, зам руководителя Исполкома Альметьевского района подозревается в получении взятки размером 4,8 миллиона рублей от поставщика горячего питания в местные школы и детсады.

Напомним, что одновременно с этим поступило сообщение о том, что в администрации Тукаевского района Татарстана силовики проводят обыски в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий при выдаче земельных участков.

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