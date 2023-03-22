В администрации Тукаевского района Татарстана силовики решили провести обыски

Сотрудники правоохранительных органов пришли к чиновникам утром 22 марта. Фото: Олег ЗОЛОТО

В эту среду, 22 марта, в здание администрации Тукаевского района Татарстана пришли силовики, в том числе полицейские занимающиеся расследованием экономических и коррупционных преступлений. Идет изъятие документов.

Данные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий. Чиновников заподозрили в выдаче земельных участков в нарушении закона, сообщает «Татар-информ».

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