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НовостиПроисшествия22 марта 2023 9:18

В администрации Тукаевского района Татарстана силовики решили провести обыски

Чиновников заподозрили в махинациях с земельными участками
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Сотрудники правоохранительных органов пришли к чиновникам утром 22 марта.

Сотрудники правоохранительных органов пришли к чиновникам утром 22 марта.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В эту среду, 22 марта, в здание администрации Тукаевского района Татарстана пришли силовики, в том числе полицейские занимающиеся расследованием экономических и коррупционных преступлений. Идет изъятие документов.

Данные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий. Чиновников заподозрили в выдаче земельных участков в нарушении закона, сообщает «Татар-информ».

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