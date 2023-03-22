В Казани продлили ограничение движения по улице Фучика из-за строительства метро

Речь идет об участке от дома №145а до №149 по улице Фучика Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани продлили ограничение движение по улице Юлиуса Фучика. Там продолжаются работы по выносу сетей теплопровода из зоны строительства второй линии метрополитена, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Речь идет об участке от дома №145а до №149 по улице Фучика. Там до 24 апреля для движения будут закрыты местный проезд и тротуар, а также частично проезжая часть. В связи с этим жителей и гостей столицы Татарстана просят заранее продумать маршрут.

Напомним, ранее сообщалось, что движение по улице Фучика в Казани восстановят к 17 марта.

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