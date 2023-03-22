В Татарстане с апреля по сентябрь температура будет в пределах нормы

Самым жарким месяцем станет июль Фото: Иван Макеев

В Татарстане опубликован вероятностный прогноз на вегетационный период 2023 года. Так, специалисты Гидрометцентра республики считают, что количество осадков с апреля по сентябрь будет в пределах нормы.

Многолетняя норма среднемесячной суммы осадков для апреля равна 30 мм, а для сентября - 48 мм. Больше всего осадков выпадает в июне – 60 мм.

Температура воздуха в указанный период также ожидается в пределах нормы. Лишь в сентябре она будет повышенной.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Татарстане в апреле.

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