Жителям Татарстана рассказали, как не отравиться газом

Фото: архив КП Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам первого заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Алексея Фролова, всех этих несчастных случаев можно было избежать, если бы люди вовремя проверяли исправность оборудования.

Чиновники отметили, что основными причинами таких происшествий становятся неисправность дымоходов, вентиляций и недостаточный приток воздуха в помещениях. Чтобы этого избежать, нужно проводить техобслуживания газового оборудования раз в год и установить системы контроля загазованности в квартирах или домах.

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