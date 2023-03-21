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НовостиОбщество21 марта 2023 17:44

Жителям Татарстана рассказали, как не отравиться газом

С начала 2023 года в РТ зарегистрировано 24 случая отравления угарным и бытовым газом.
Елена СКВОРЦОВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам первого заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Алексея Фролова, всех этих несчастных случаев можно было избежать, если бы люди вовремя проверяли исправность оборудования.

Чиновники отметили, что основными причинами таких происшествий становятся неисправность дымоходов, вентиляций и недостаточный приток воздуха в помещениях. Чтобы этого избежать, нужно проводить техобслуживания газового оборудования раз в год и установить системы контроля загазованности в квартирах или домах.

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