Жителей Татарстана в 2023 году стало больше на 1541 человека

Фото: архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Так, по данным ведомства на 1 января текущего года, численность населения Республики Татарстан составила более 4 млн человек, что на 1541 больше, чем годом ранее.

По данным статистического отчета, количество жителей РТ выросло за счет миграционного прироста. Он составил порядка 10 тысяч человек на фоне естественной убыли населения.

Кроме того, как оказалось, Татарстан единственный регион ПФО, количество жителей которого выросло, а не сократилось. Например, в Нижегородской области по итогам прошлого года жителей стало меньше на 27 тысяч человек.

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