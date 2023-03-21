В Татарстане вырос показатель заболеваемости туберкулезом

Фото: архив КП Фото: Артем ЛЕНЦ

Так, в 2022 году в РТ выявлено более 970 случаев туберкулеза, что выше, чем в 2021 на 6,8%.

В основном болеют жители городов в возрасте от 18 до 49 лет, которые работают в сферах, связанных с реализацией продуктов, а также медики и сотрудники педагогических организаций.

Кроме того, в прошлом году было зафиксировано 26 случаев заболевания среди детей младше 14 лет и 7 среди подростков от 15 до 18 лет. В минздраве республики отметили, что такие показатели неблагоприятные и указывают на наличие не выявленных источников инфекционного заболевания.

Напомним, что инфекция передается воздушно-капельным путем

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