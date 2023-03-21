Авиакомпания Nordwind запустит прямые рейсы из Казани в Тегеран в мае 2023

Фото: архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранее в СМИ проходила информация со ссылкой на министра экономразвития России Максима Решетникова, что прямые рейсы из столицы Татарстана в Тегеран запустят 28 марта.

Однако как сообщили в пресс-службе авиакомпании порталу РБК, первый рейс состоится в середине мая, а именно 16 числа. Он будет связан с проведением форума «Россия — Исламский мир». В компании считают, что наступление лета простимулирует развитие маршрута и он будет востребованным среди жителей РТ и не только.

Планируется, что компания Nordwind будет выполнять один рейс в неделю.

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