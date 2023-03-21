В Набережных Челнах суд конфисковал автомобиль у несовершеннолетнего водителя

Подсудимому назначено наказание в виде обязательных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае прошлого года несовершеннолетний челнинец постановлением мирового судьи признан виновным в совершении административного правонарушения за отказ от медицинского освидетельствования водителем.

В январе текущего года челнинца задержали за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. На судебном заседании он признал свою вину. Пояснил, что ездил на автомобиле «ВАЗ 21099», который принадлежит его брату. Парень утверждал, что не выезжал на пределы парковки около одного из гипермаркетов города. Прав у него нет, так как челнинцу нет 18 лет.

Подсудимому назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 130 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 5 месяцев.

Учитывая, что автомобиль «ВАЗ 21099» был использован при совершении преступления, суд принял решение конфисковать его в собственность государства. Приговор в законную силу еще не вступил.

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