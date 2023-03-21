Вернувшийся из зоны СВО боец из Менделеевска устроил дочерям сюрприз в школе

Девочки не ожидали увидеть отца в школе Фото: принтскрин видео.

Военнослужащий из Менделеевска, вернувшись в родной город из зоны СВО, не стал дожидаться дочерей дома – он поехал к ним в школу. Для девочек приезд отца стал сюрпризом, увидев его, они не могли сдержать слез радости. Моменты встреч запечатлел на видео глава Менделеевского района Радмир Беляев.

- Ком в горле от этих трогательных кадров, - признался руководитель.

Беляев пообещал всяческую поддержку бойцам, приехавшим в отпуск из зоны СВО. Он пожелал защитникам хорошо отдохнуть и набраться сил в родных стенах.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане детям прибывших в отпуск бойцов СВО разрешат перейти на «удаленку».

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