Вернувшийся из зоны СВО боец из Менделеевска устроил дочерям сюрприз в школе

Девочки не ожидали увидеть отца в школе
Фото: принтскрин видео.
Военнослужащий из Менделеевска, вернувшись в родной город из зоны СВО, не стал дожидаться дочерей дома – он поехал к ним в школу. Для девочек приезд отца стал сюрпризом, увидев его, они не могли сдержать слез радости. Моменты встреч запечатлел на видео глава Менделеевского района Радмир Беляев.
- Ком в горле от этих трогательных кадров, - признался руководитель.
Беляев пообещал всяческую поддержку бойцам, приехавшим в отпуск из зоны СВО. Он пожелал защитникам хорошо отдохнуть и набраться сил в родных стенах.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане детям прибывших в отпуск бойцов СВО разрешат перейти на «удаленку».
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