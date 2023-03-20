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НовостиОбщество20 марта 2023 17:57

21 марта в Татарстане ожидаются туман и осадки

Ночью будет идти мокрый снег, а днем – дождь
Марина ДОЛГОВА
О погоде в Татарстане на 21 марта

О погоде в Татарстане на 21 марта

Фото: Михаил ФРОЛОВ

О погоде в Татарстане на ближайшие сутки рассказали в Гидрометцентре.

Во вторник, 21 марта, на территории Республики из-за близости атмосферного фронта ожидаются осадки. Ночью будет идти мокрый снег, а днем ему на смену придет дождь. До утра, вероятнее всего, местами будет достаточно туманно. Особенно это касается западных районов Татарстана.

Что касается температуры, то она продолжит оставаться стабильно теплой. Ночью синоптики обещают от -3 до +2, днем от +4 до +9.

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