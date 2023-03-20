21 марта в Татарстане ожидаются туман и осадки

О погоде в Татарстане на 21 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

О погоде в Татарстане на ближайшие сутки рассказали в Гидрометцентре.

Во вторник, 21 марта, на территории Республики из-за близости атмосферного фронта ожидаются осадки. Ночью будет идти мокрый снег, а днем ему на смену придет дождь. До утра, вероятнее всего, местами будет достаточно туманно. Особенно это касается западных районов Татарстана.

Что касается температуры, то она продолжит оставаться стабильно теплой. Ночью синоптики обещают от -3 до +2, днем от +4 до +9.

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