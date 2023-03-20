В Татарстане одобрили инвестпроекты с частными вложениями на 88,5 млрд рублей

Инвестсовет Татарстана одобрил 8 проектов на сумму в 88,5 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Повесткой первого в 2023 году очного заседания в Кабмине Татарстана стало рассмотрение инвестиционных проектов, сумма вложений по которым приближается к крупной цифре – 88,5 млрд рублей. Совещание состоялось сегодня, 20 марта, его провел Раис Республики Рустам Минниханов.

Среди представленных проектов было строительство: складского комплекса АО «Нэфис Косметикс» в Зеленодольском районе, логистического комплекса АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на территории Тукаевского района, завода дорожных металлоконструкций» в Менделеевском районе. Самым капиталозатратным из предлагаемых к реализации проектов стало строительство логистических узлов на территории Республики Татарстан. Объем инвестиций в него составляет 560 млн рублей.

Кроме того, на заседании были озвучены планы по модернизации производственных мощностей по оказанию услуг мягкого инвентаря в Казани, созданию производства узлов и механизмов транспортных машин и другие.

Стоит отметить, что все представленные проекты получили одобрение. Ведь, по словам Рустама Минниханова, вопросы формирования благоприятного инвестиционного климата остаются в центре внимания.

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