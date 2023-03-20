Житель Казани избил топором пришедшего в гости приятеля

Жертве нанесли не менее 11 ударов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане 65-летнему жителю Казани предъявлено обвинение в покушении на убийство.

По информации следствия, преступление произошло 14 марта текущего года. К обвиняемому в гости пришел приятель. Вместе мужчины начали пить алкоголь. В какой-то момент хозяин начал выпроваживать 46-летнего гостя, но тот отказался. Тогда мужчина взял колун и нанес гостю не менее 11 ударов по голове. Пострадавший был доставлен в больницу с переломом челюсти и ранами головы, сообщает СУ СКР по РТ.

Обвиняемый не признал причастность к преступлению. Он находится под домашним арестом.

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