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НовостиПроисшествия20 марта 2023 13:45

Житель Казани избил топором пришедшего в гости приятеля

Пострадавший госпитализирован с травмами головы
Роман ЕФРЕМОВ
Жертве нанесли не менее 11 ударов

Жертве нанесли не менее 11 ударов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане 65-летнему жителю Казани предъявлено обвинение в покушении на убийство.

По информации следствия, преступление произошло 14 марта текущего года. К обвиняемому в гости пришел приятель. Вместе мужчины начали пить алкоголь. В какой-то момент хозяин начал выпроваживать 46-летнего гостя, но тот отказался. Тогда мужчина взял колун и нанес гостю не менее 11 ударов по голове. Пострадавший был доставлен в больницу с переломом челюсти и ранами головы, сообщает СУ СКР по РТ.

Обвиняемый не признал причастность к преступлению. Он находится под домашним арестом.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах пожилой мужчина избил тростью сестру.

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