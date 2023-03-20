В Нижнекамске из-за низкого спроса закрываются платные парковки

В городе будет усилен контроль за оставлением автомобиля на газоне или тротуаре. Фото: Дмитрий БРУШКО

В этот понедельник, 20 марта, во время аппаратного совещания в Исполкоме Нижнекамского района глава муниципалитета и мэр Нижнекамска Рамиль Муллин поднял вопрос о платных парковках.

Так, по его словам, в районном центре они закрываются из-за отсутствия клиентов. При этом машины в Нижнекамске ставить некуда. Как сказал Муллин, за стоянку все же нужно платить, чтобы на эти деньги приводить город в порядок. Поэтому плата за парковку будет обсуждаться с местными жителями, также в этом году будет усилен контроль за оставлением автомобиля на газоне или тротуаре.

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