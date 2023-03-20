В Казани стартовало проектирование нового парка аттракционов

новый парк будет в четыре раза больше, чем «Кырлай» Фото: Иван МАКЕЕВ

Около парка Победы в Казани построят новый парк аттракционов. На «деловом понедельнике» об этом напомнил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Парк станет заменой «Кырлаю». Уже началось проектирование, а также изыскательные работы. При составлении проекта учитываются лучшие практики, отметили в мэрии Казани.

Как уточнил Метшин, новый парк будет в четыре раза больше, чем «Кырлай».

- С точки зрения логистики, транспортной доступности для всех жителей будет очень комфортно, - подчеркнул мэр.

Напомним, парк аттракционов «Кырлай» в Казани демонтировали для строительства Соборной мечети.

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