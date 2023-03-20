Депутат Госдумы от Татарстана призвал объявить в розыск министра юстиции Германии

Мороз считает, что подобные заявления министра ФРГ делают его потенциально преступником по законодательству РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов прокомментировал скандальные слова министра юстиции ФРГ, который заявил, что выполнит решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте президента России Владимира Путина, если «его нога ступит на территорию Германии».

- Правильно ли я понимаю, что подобные заявления министра делают его потенциально преступником по нашему законодательству? Так как это прямая угроза личной безопасности главе российского государства, - написал в своем телеграм-канале Олег Морозов. - А, значит, надо объявить министра в розыск и потребовать от всех дружественных стран выдавать его российскому правосудию.

Так, парламентарий предположил, что, если министр ФРГ отправится в Мьянму, то может оказаться в наручниках в Москве.

Кроме этого, глава Следкома России Александр Бастрыкин распорядился дать правовую оценку высказываниям руководителя Минюста Германии. А пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что решения Международного уголовного суда можно считать юридически ничтожными, в Кремле их не признают.

Ранее мы сообщали, что помощник Олега Морозова скончался от коронавируса.

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