В Татарстане в начале недели ожидается потепление до +5 градусов, мокрый снег и дождь

Во вторник и среду и вовсе потеплеет до +9 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 20 марта на территории республики ожидаются переменная облачность, а также небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью температура составит от 0 до -5 градусов, днем - от 0 до +5 градусов.

Во вторник, 21 марта, сохранится облачная погода с умеренным ветром. В ночное время будет от -3 до +2 градусов, в дневные часы потеплеет от +4 до +9 градусов.

На следующие сутки значительных изменений не предвидится, лишь ночью температура составит от 0 до +4 градусов. В остальном - без перемен. Во все дни на дорогах местами сохранится гололед.

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