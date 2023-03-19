За минувшие сутки никто не скончался от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Татарстане выявили 194 новых случая коронавируса. При этом госпитализация потребовалась 20 заболевшим, а вылечилось 186 человек. Такую статистику в воскресенье, 19 марта, привел федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии коронавирус обнаружили у 201 688 человек, 198 470 из которых переболели, а 2 010 - скончались. Коллективный иммунитет татарстанцев к COVID-19 не изменился и равняется 3,9%.

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