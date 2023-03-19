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НовостиОбщество19 марта 2023 8:11

Производство материнских плат запустят в Татарстане в октябре 2023 года

Завод сможет производить 300 тысяч изделий в год
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Инвестиции в проект оцениваются в 2 миллиарда рублей.

Инвестиции в проект оцениваются в 2 миллиарда рублей.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Производство материнских плат компании ICL в парке промышленных инноваций «Лаишево» запустят в октябре 2023 года. Об этом сообщил ТАСС гендиректор особой экономической зоны «Иннополис» Ренат Халимов.

По его словам, на заводе сейчас идут монтажные работы, и уже осенью планируется запуск основной линии. При этом на территории технопарка будут появляться и другие предприятия.

Инвестиции в проект оцениваются в 2 миллиарда рублей. Завод сможет производить материнские платы в количестве 300 тысяч изделий в год, позже объем планируют увеличить до 1 миллиона.

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