Производство материнских плат запустят в Татарстане в октябре 2023 года

Инвестиции в проект оцениваются в 2 миллиарда рублей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Производство материнских плат компании ICL в парке промышленных инноваций «Лаишево» запустят в октябре 2023 года. Об этом сообщил ТАСС гендиректор особой экономической зоны «Иннополис» Ренат Халимов.

По его словам, на заводе сейчас идут монтажные работы, и уже осенью планируется запуск основной линии. При этом на территории технопарка будут появляться и другие предприятия.

Инвестиции в проект оцениваются в 2 миллиарда рублей. Завод сможет производить материнские платы в количестве 300 тысяч изделий в год, позже объем планируют увеличить до 1 миллиона.

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