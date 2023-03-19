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НовостиПроисшествия19 марта 2023 7:09

В Зеленодольском районе водитель насмерть переехал мужчину, лежащего на дороге

Авария случилась на трассе «Раифа-Кульбаш-Дубъязы»
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
У пешехода не было светоотражающих элементов на одежде. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана

У пешехода не было светоотражающих элементов на одежде. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана

В субботу, 18 марта, на 18 километре дороги «Раифа-Кульбаш-Дубъязы» в Зеленодольском районе произошло страшное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

Водитель автомобиля ВАЗ, 2003 года рождения, наехал на мужчину, 1991 года рождения, который лежал на дороге. Отмечается, что у пешехода не было светоотражающих элементов на одежде. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Наезд совершил водитель автомобиля ВАЗ. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана

Наезд совершил водитель автомобиля ВАЗ. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана

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