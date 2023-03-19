В Зеленодольском районе водитель насмерть переехал мужчину, лежащего на дороге

У пешехода не было светоотражающих элементов на одежде. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана

В субботу, 18 марта, на 18 километре дороги «Раифа-Кульбаш-Дубъязы» в Зеленодольском районе произошло страшное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

Водитель автомобиля ВАЗ, 2003 года рождения, наехал на мужчину, 1991 года рождения, который лежал на дороге. Отмечается, что у пешехода не было светоотражающих элементов на одежде. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Наезд совершил водитель автомобиля ВАЗ. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram