Награду передали вдове героя Галине Сергеевой. Фото: @demidovsergei78

Жителя Алексеевского района Татарстана наградили орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ подписал Президента России Владимиром Путиным. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Сергей Демидов.

Бойцу присвоили орден за отличия, проявленные при участии в спецоперации на территориях ДНР и ЛНР. Награду передали вдове героя Галине Сергеевой.

- Низкий поклон маме Александра - Любови Александровне. А сыновья отца-орденоносца Ростислав и Александр пусть растут достойными сынами Отечества, - отметил в своем телеграм-канале Демидов.

Напомним, в Бугульме командир танка Андрей Спиренков награжден медалью «За отвагу». Он ее получил в торжественной обстановке в присутствии семьи, друзей и близких.

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