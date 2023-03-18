В Татарстане в январе число разводов выросло на 19%

В ПФО во всех 14 регионах зафиксирован рост выдачи свидетельств о расторжении брака. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане в январе 2023 года число разводов выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующие данные опубликованы на сайте Росстата.

Согласно исследованию, за месяц в республике распалось 1,2 семей. По данному показателю Татарстан занимает пятую строчку по Приволжскому федеральному округу.

В ПФО во всех 14 регионах зафиксирован рост выдачи свидетельств о расторжении брака. Так, за январь разошлись 9,4 тысячи семей. Это на 13,1% больше, чем в 2022 году.

Лидерами по количеству разводов стали Марий Эл и Удмуртия - прирост составил почти 25%. Реже всего разводятся Башкортостане - 0,1%.

Напомним, в Татарстане в январе выросло число новых браков на 5,2%. Так, за этот период официально скрепили узы 1,1 тысячи пар.

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