В Татарстане в январе выросло число новых браков на 5,2%

В Приволжском федеральном округе за первый месяц 2023 года в брак вступило 7,6 тысячи пар. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане в январе 2023 года увеличилось количество решившихся заключить брак на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте Росстата.

Согласно исследованию, всего в январе брак заключили 1,1 тысячи пар. А в декабре прошлого года показатели были гораздо выше - почти две тысячи пар.

В Приволжском федеральном округе увеличение выдачи свидетельств о регистрации брака в январе текущего года не зарегистрировали лишь в трех из 14 регионов России.

Напомним, в 2022 году в Казани было зарегистрировано 12 668 браков. Это на 9,5% больше по сравнению с 2021-м.

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