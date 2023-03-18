За сутки в Татарстане выявили 193 случая COVID-19

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 201 494 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 193 новых случая COVID-19, госпитализировали 28 зараженных и выписали 248 переболевших вирусом человек. Такие цифры в субботу, 18 марта, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 201 494 человек, 198 284 из которых выздоровели, а 2 010 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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