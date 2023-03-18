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НовостиОбщество18 марта 2023 11:25

В Татарстане годовой план по жилищному строительству выполнен на 35%

Так, в эксплуатацию введено свыше миллиона квадратных метров
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По программе социальной ипотеки построены 15 домов на 44 тысяч квадратных метров.

По программе социальной ипотеки построены 15 домов на 44 тысяч квадратных метров.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане на 18 марта годовой план по жилищному строительству выполнен на 35%. Так, в эксплуатацию введено свыше миллиона квадратных метров. Об этом сообщили на совещании в Доме правительства республики, которое провел раис региона Рустам Минниханов.

По программе социальной ипотеки построены 15 домов на 44 тысяч квадратных метров. Это 28% от запланированных годовых показателей. Лидирующую позицию занимают коммерческие застройщики - 42% от годового плана. Так, готов 81 многоквартирный дом общей площадью 599 тысяч квадратных метров.

Кроме того, по индивидуальному жилищному строительству отчетность показывает выполнение годового плана на 30%. Это почти 450 тысяч квадратных метров.

Напомним, в 2023 году в Татарстане по программе капитального ремонта отремонтируют 716 жилых домов. На эти цели выделили 6 миллиардов 198 миллионов рублей.

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