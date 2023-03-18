В Татарстане годовой план по жилищному строительству выполнен на 35%

По программе социальной ипотеки построены 15 домов на 44 тысяч квадратных метров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане на 18 марта годовой план по жилищному строительству выполнен на 35%. Так, в эксплуатацию введено свыше миллиона квадратных метров. Об этом сообщили на совещании в Доме правительства республики, которое провел раис региона Рустам Минниханов.

По программе социальной ипотеки построены 15 домов на 44 тысяч квадратных метров. Это 28% от запланированных годовых показателей. Лидирующую позицию занимают коммерческие застройщики - 42% от годового плана. Так, готов 81 многоквартирный дом общей площадью 599 тысяч квадратных метров.

Кроме того, по индивидуальному жилищному строительству отчетность показывает выполнение годового плана на 30%. Это почти 450 тысяч квадратных метров.

Напомним, в 2023 году в Татарстане по программе капитального ремонта отремонтируют 716 жилых домов. На эти цели выделили 6 миллиардов 198 миллионов рублей.

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