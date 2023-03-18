Данная выставка знакомит посетителей с участниками СВО, удостоенных медали «Золотая Звезда». Фото: www.culture.ru

В Казани откроется выставка о ставших Героями России участниках спецоперации в Историческом парке «Россия - моя история» по адресу: Оренбургский тракт, 8, павильон №2. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Данная выставка знакомит посетителей с участниками СВО, удостоенных медали «Золотая Звезда». Проект включает 20 графических новелл, каждая из которых в иллюстрациях рассказывает историю одного из бойцов. Среди низ есть истории о судьбе татарстанцев.

Организаторы уверены, что подобные проекты помогают привлечь внимание школьников к важному, сформировать образ настоящего героя, воспитать в молодых людях патриотизм и любовь к Родине. Также молодежь поймет, что настоящие герои — это не вымышленные персонажи, а люди, которые нас окружают.

Отметим, в Казани выставка будет работать с 18 марта по 6 апреля 2023 года. Посетить ее можно будет с 10:00 до 19:00 часов ежедневно, кроме понедельника.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram