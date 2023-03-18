Во время встречи с поклонниками аниме прозвучала инициатива обыграть при проведении события отдельные элементы татарской мифологии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане в 2023 году планируют провести аниме-фестиваль. Дата еще не определена, но представители фанатских сообществ уже выдвинули свои идеи по концепции форума. Об этом сообщил руководитель «Движения первых» в республике Тимур Сулейманов.

По его словам, во время встречи с поклонниками аниме прозвучала инициатива обыграть при проведении события отдельные элементы татарской мифологии. Также предложили погрузить участников в японскую культуру посредством мастер-классов и лекций по японскому языку, прослушивания как традиционной, так и современной японской музыки.

Как отметил Сулейманов, важно включить элемент семейности в фестиваль, чтобы каждый смог весело и полезно провести время. Дата форума будет выбираться с учетом активностей в соседних регионах страны.

Напомним, ранее рассказали о новая молодежной субкультуре ЧВК «Редан», созданной на основе японского аниме. Она вышла из зоны комфорта и заявила о себе на улицах.

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