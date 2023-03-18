В Бугульме командир танка Андрей Спиренков награжден медалью «За отвагу»

Награду ему вручил мэра города и главы района Ленар Закиров.

В Бугульме командир танка Андрей Спиренков, принимавший участие в спецоперации, награжден медалью «За отвагу». Об этом сообщает пресс-служба Бугульминского района.

Так, государственную награду он получил в торжественной обстановке в присутствии семьи, друзей и близких. Ее ему вручил мэра города и главы района Ленар Закиров.

- Уверен, вы будете с честью носить эту медаль и станете примером для своих товарищей! Я желаю всем нашим бойцам здоровья и скорейшего возвращения с победой к родным и близким, - отметил Закиров.

Отметим, данную награду вручают за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности.

Напомним, в апреле 2023 года мобилизованные из Татарстана смогут взять отпуск и вернуться домой. Так, право на отпуск у мобилизованного наступает через полгода службы в зоне проведения СВО.

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