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НовостиОбщество17 марта 2023 16:13

В Йошкар-Олу пригнали последнюю партию новых автобусов

Низкополые транспортные средства поступили в МП «Троллейбусный транспорт»
Марина ДОЛГОВА
В Йошкар-Олу приехали новые автобусы

В Йошкар-Олу приехали новые автобусы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новые автобусы в количестве 50 штук прибыли накануне в столицу Марий Эл. Транспорт, появившийся на балансе МП «Троллейбусный транспорт», относится к среднему классу, рассказали в администрации Йошкар-Олы.

Крупное обновление автобусного парка предприятия проводится по распоряжению Главы Марий Эл Юрия Зайцева, ведь в увеличении единиц общественного транспорта давно имелась необходимость.

Новые автобусы на 55 пассажирских мест, будут оборудованы всем необходимым для комфортабельного проезда – аудиосистемой информирования, электронным рейсоуказателем, а также системой видеонаблюдения. Кроме того, в транспорте будет возможна бескондукторная оплата проезда, а для инвалидов по зрению автобусы оснастят радиоинформатором «Говорящий город».

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