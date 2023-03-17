Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 марта 2023 15:05

15 апреля в Набережных Челнах запланирован общегородской субботник

Жителей города приглашают на массовую уборку
Марина ДОЛГОВА
15 апреля челнинцев зовут на общегородской субботник

15 апреля челнинцев зовут на общегородской субботник

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В середине весны в Набережных Челнах пройдет уборка, поучаствовать в которой зовут всех горожан. Проведение субботника намечено на 15 апреля, об этом сообщает портал «Челнинские известия».

С 8 часов утра и до полудня челнинцы будут наводить порядок на улицах города – в парках и скверах, вдоль дорог и на набережных. После зимнего сезона работ накопилось немало: прошлогодняя опавшая листва и мусор во дворах многоквартирных домов и близ местных водоемов. Кроме того, в планах на 15 апреля имеется озеленение города – посадка деревьев и кустарников на улицах Набережных Челнов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram