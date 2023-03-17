15 апреля в Набережных Челнах запланирован общегородской субботник

15 апреля челнинцев зовут на общегородской субботник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В середине весны в Набережных Челнах пройдет уборка, поучаствовать в которой зовут всех горожан. Проведение субботника намечено на 15 апреля, об этом сообщает портал «Челнинские известия».

С 8 часов утра и до полудня челнинцы будут наводить порядок на улицах города – в парках и скверах, вдоль дорог и на набережных. После зимнего сезона работ накопилось немало: прошлогодняя опавшая листва и мусор во дворах многоквартирных домов и близ местных водоемов. Кроме того, в планах на 15 апреля имеется озеленение города – посадка деревьев и кустарников на улицах Набережных Челнов.

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