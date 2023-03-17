В Казани для наблюдения за светофорами установили 87 видеокамер

На перекрестках Казани появились 87 видеокамер Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице Республики Татарстан ряд светофоров накануне «обзавелся» новыми видеокамерами. Кроме наблюдения за дорожной обстановкой, они смогут помочь при спорных вопросах в случае ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Благодаря 87 камерам, установленным на перекрестках, можно будет отслеживать ситуацию на дорогах города в онлайн-режиме. Кроме того, диспетчер сможет более оперативно управлять ремонтными бригадами.

Большим плюсом в появлении новых камер является и то, что данные будут сохраняться и могут использоваться в дальнейшем при спорных ДТП.

Новые видеокамеры появились на перекрестках улиц Профсоюзной – Астрономической, Московской – Камала, Павлюхина – Шаляпина, а также на пересечении проспекта Амирхана и ул.Воровского, проспекта Ибрагимова и ул.Волгоградской и др.

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