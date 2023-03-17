На оздоровление Волги в Татарстане в этом году потратят 2,8 млрд рублей

На улучшение состояния Волги в Республике Татарстан в 2023 году предусмотрено 2,8 млрд рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Улучшение экологического состояния главной реки Республики Татарстан в 2023 году обойдется почти в 3 млрд. Об этом рассказал замминистра экологии и природных ресурсов Егор Тарнавский порталу «Татар-информ».

«Оздоровление Волги» - одно из главных направлений национального проекта «Экология», работы по которому ведутся не только в области водных объектов. Он также направлен на сохранение лесов и ликвидацию свалок, утилизацию отходов и развитие экотуризма. Что касается «Оздоровления Волги», то работы по этому проекту на федеральном уровне начались еще в 2018 году, а окончание их запланировано на 2024-й. Главной его целью является оздоровление великой реки путем расчистки и ликвидации накопленного вреда.

Что касается Татарстана, то тут Волгой занялись пару лет назад. Сейчас реконструируются очистные сооружения, рекультивируются иловые поля, а также осуществляются работы по формированию подстилающего слоя для размещения геотуб. По словам Егора Тарнавского, Волга является самым капиталоемким проектом. Только в 2023 году на улучшение ее состояния в Республике Татарстан предусмотрено 2,8 млрд рублей.

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