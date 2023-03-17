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НовостиОбщество17 марта 2023 13:57

В Казани из-за прорыва трубы перекрыли участок дороги на улице Химическая

Автомобилистов просят выбрать другие маршруты
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Участок будет закрыт до устранения аварии. Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани

Участок будет закрыт до устранения аварии. Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани

В пятницу, 17 марта, перекрыли дорогу в обе стороны по улице Химической: от улицы Васильченко до Тэцовской. Связано это с прорывом на сетях МУП «Водоканала».

Движение по участку будет ограничено до устранения аварии. В администрации Кировского и Московского района Казани просят водителей выбирать другие маршруты.

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