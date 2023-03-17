В Татарстане за год почти 600 семей были поставлены на межведомственный учет

По словам Ирины Волынец, важно продолжать реализацию проекта «Точка трезвости». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане в 2022 году 36% семей, находящихся в социально опасном положении, злоупотребляли алкоголем. Об этом на заседании в Госсовете республики сообщила уполномоченный по правам ребенка Ирина Волынец. 585 семей были поставлены на межведомственный учет по причине злоупотребления алкогольными напитками.

Также Волынец рассказала, что с 2015 года благодаря проекту «Точка трезвости» 436 родителей прошли успешное лечение. Это дало возможность более 700 детям остаться в семьях и не приобрести статус «сироты».

Напомним, в Татарстане за 2022 год число детей-сирот увеличилось на 29%. В республике выросло и число неблагополучных семей.

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