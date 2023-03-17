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НовостиОбщество17 марта 2023 12:27

В Татарстане за год почти 600 семей были поставлены на межведомственный учет

Причиной этого стали злоупотребления алкогольными напитками
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам Ирины Волынец, важно продолжать реализацию проекта «Точка трезвости».

По словам Ирины Волынец, важно продолжать реализацию проекта «Точка трезвости».

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане в 2022 году 36% семей, находящихся в социально опасном положении, злоупотребляли алкоголем. Об этом на заседании в Госсовете республики сообщила уполномоченный по правам ребенка Ирина Волынец. 585 семей были поставлены на межведомственный учет по причине злоупотребления алкогольными напитками.

Также Волынец рассказала, что с 2015 года благодаря проекту «Точка трезвости» 436 родителей прошли успешное лечение. Это дало возможность более 700 детям остаться в семьях и не приобрести статус «сироты».

Напомним, в Татарстане за 2022 год число детей-сирот увеличилось на 29%. В республике выросло и число неблагополучных семей.

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