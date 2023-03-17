В Казани из подвала на улице Баруди спасли щенят и их маму

Сейчас с животными все в порядке. Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани

На днях в соцсетях появилось видео с собакой, которая скулила и искала щенят у закрытого подвала на улице Баруди. На место выехали специалисты службы отлова и сотрудники управляющей компании. Они открыли подвал и вызволили оттуда щенков. По началу предполагалось, что скулившая собака и есть мама щенят, но это оказалось не так.

Утром 17 марта специалисты снова выехали на место, нашли маму и еще одного спрятавшегося в подвале щенка. Сейчас с животными все в порядке, их отвезли в приют «Щенячий патруль» в поселке Мирный, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.

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