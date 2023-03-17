В Казань впервые в двухнедельный отпуск приехали мобилизованные бойцы

Помимо жителей Татарстана прибыли бойцы из Марий Эл, Башкортостана, Чувашии. Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казань 17 марта приехала первая группа мобилизованных, которым предоставили двухнедельный отпуск. Ранее соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Помимо жителей Татарстана прибыли бойцы из Марий Эл, Башкортостана, Чувашии и Удмуртии. Из зоны СВО военнослужащие прибыли на парковку у Центрального стадиона, где их встречали родные.

Жена одного из мобилизованных Анна рассказала, что ее супруга призвали в начале ноября. Два месяца он был на подготовке в «Казань Экспо», после чего отправился в зону СВО. Оттуда мужчина присылал весточки несколько раз в неделю. Позже женщина сама ездила в Донецк, где смогла повидаться с любимым.

По информации Kzn.ru, вместе с родственниками мобилизованных встретил глава аппарата исполкома Казани Булат Алеев.

Ранее мы сообщали, что мэр Набережных Челнов встретился с бойцами СВО.

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