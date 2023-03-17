В Татарстане за неделю подорожали бананы и свежие помидоры

Стоимость бананов увеличилась на 4,5% - до 114,4 рубля за килограмм. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане за неделю, с 6 по 13 марта, подорожали бананы, свежие помидоры и пшено Соответствующие данные опубликованы на сайте Татарстанстата.

Так, стоимость бананов увеличилась на 4,5% - до 114,4 рубля за килограмм. Свежие помидоры стали дороже на 4%. Теперь их жители смогут приобрести за 185,8 рубля за килограмм. На 1,5% подорожало пшено - до 43,2 рубля за килограмм. Также цены выросли на яблоки, творог, муку, куриные яйца.

Без изменений остались цены на баранины (575,27 руб./кг) и ржаной хлеб (58,2 руб./кг). А подешевели мясные консервы для детского питания, твердые, полутвердые и мягкие сыры, сахар-песок, сосиски и сардельки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане за неделю, с 13 по 20 февраля, огурцы подешевели на 5,75%. Тогда они стояли 243,2 рубля за килограмм.

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