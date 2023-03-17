Голкипер «Адмирала» Серебряков - трансферная цель «Ак Барса» в межсезонье

В последней игре дальневосточная команда проиграла казанцам. Фото: hcadmiral.ru

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков может перейти летом в «Ак Барс». Как сообщил «КП-Казань» собственный источник близкий к ситуации в клубе, вратарь впечатлил руководство казанской команды в первом матче полуфинальной серии Востока. По ходу игры Серебряков неоднократно выручал «Адмирал» и оформил 34 сейва.

Отметим, голкипер команды из Владивостока стал лучшим вратарем первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. За шесть матчей по его воротам нанесли более 200 бросков – он отразил 93,7% шайб. Коэффициент надежности составил 2,13.

Также стоит отметить и то, что контракт Никиты Серебрякова с «Адмиралом» действует до конца текущего сезона. После этого вратарь выйдет на рынок ОСА (ограниченно-свободных агентов).

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