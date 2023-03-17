В Казани закрылся офис Госжилфонда на улице Четаева

В субботу и воскресенье специалисты не работают Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представительство Госжилфонда при президенте Татарстана, которое находится на улице Четаева, закрыто с 17 марта.

Теперь казанцы имеют возможность прибегнуть к услугам специалистов Госжилфонда в двух офисах. Один из них находится на улице Андрея Адо, другой – на улице Наиля Юсупова. Время работы – 8:30 до 17:30, без обеда.

В субботу и воскресенье специалисты не работают.

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