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НовостиОбщество17 марта 2023 8:48

В Казани закрылся офис Госжилфонда на улице Четаева

Для посетителей доступны два других представительства
Адам САГАЛ
В субботу и воскресенье специалисты не работают

В субботу и воскресенье специалисты не работают

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представительство Госжилфонда при президенте Татарстана, которое находится на улице Четаева, закрыто с 17 марта.

Теперь казанцы имеют возможность прибегнуть к услугам специалистов Госжилфонда в двух офисах. Один из них находится на улице Андрея Адо, другой – на улице Наиля Юсупова. Время работы – 8:30 до 17:30, без обеда.

В субботу и воскресенье специалисты не работают.

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