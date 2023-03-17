Власти Набережных Челнов поздравили семьи бойцов с рождением детей

Фарид Салахов пожелал семьям здоровья, любви и добра. Фото: vk.com/farid.salakhov

Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов поздравил семьи участников спецоперации с рождением детей. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Салахов побывал на торжественной регистрации рождения малышей в семьях Лаптевых и Горгос. Он пожелал им здоровья, любви и добра. В качестве подарка руководитель исполкома города вручил родителям по 100 тысяч рублей.

- Пусть в их семьях царит согласие, уют и достаток. Наши парни несут боевую службу, но Набережные Челны всегда готовы прийти на помощь, поддержать, - отметил в своей странице Салахов.

Напомним, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с бойцами, которые несут службу в зоне СВО. Сейчас они находятся в краткосрочном отпуске в родном городе.

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