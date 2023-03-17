В школах Татарстана хотят ввести халяльное меню

Предполагается внести в меню только халяльное мясо. Фото: Мария ЛЕНЦ

В татарских школах Татарстана хотят ввести халяльное меню повсеместно. Такая мера позволит избежать конфликтов между родителями. Об этом на выездном заседании Госсовета республики по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщил директор Международной школы Казани Нияз Гафиятуллин.

Предполагается внести в меню только халяльное мясо. Иначе есть вероятность разделения родительских коллективов надвое. Этот вопрос будет рассмотрен председателем комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айратом Зариповым.

Напомним, ранее раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии выставки индустрии халяль «Russia Halal Expo». Экспозиция работала в рамках экономического саммита «Россия - Исламский мир: KazanSummit 2022».

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