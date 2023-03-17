Житель Татарстана совершил ДТП с убитым приятелем в салоне

Злоумышленник оставил машину на месте ДТП, а сам поехал домой Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Альметьевска.

По материалам дела, в ноябре прошлого года мужчина приехал в одно из сел Заинского района Татарстана к знакомой, вместе с которой и еще одним знакомым они стали пить алкоголь. В какой-то момент между собравшимися вспыхнула ссора, которая переросла в драку – обвиняемый избил 53-летнего мужчину. Бил он не только руками и ногами, но и неким тупым предметом. Он полученных травм жертва скончалась на месте происшествия.

Злоумышленник поместил тело в машину убитого и поехал на ней домой. По дороге закупался по банковским картам своей жертвы. На подъезде к Альметьевску водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. Он оставил машину на месте ДТП, а сам поехал домой. Позже был задержан, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Подозреваемый частично признал причастность к преступлению. Он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее мы сообщали, что в Казани новый знакомый убил девушку, ударив ножом в шею.

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