КГМУ превратит одно из зданий в корпус для экспериментальной медицины

Принять участие в тендере можно до 20 марта. Фото: Олег ЗОЛОТО

Казанский государственный медицинский университет (КГМУ) проведет капитальный ремонт здания на улице Горького за 105,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в новом корпусе разместятся кафедры оперативной и топографической хирургии, а также подразделения создаваемого в КГМУ Института экспериментальной медицины. Работы на объекте необходимо завершить до 31 августа 2023 года.

Отметим, четырехэтажное здание на улице Горького начали строить в 2001 году под кафе-бистро за счет средств от приносящей доход деятельности. В ходе работ проектные решения неоднократно менялись. Принять участие в тендере можно до 20 марта. А победителя определят 21 марта.

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