В Казани «Ак Барс» обыграл «Адмирал»

Счет в серии стал 1:0 в пользу «Ак Барса». Фото:www.ak-bars.ru

В четверг, 16 марта, в Казани встретились хоккейные клубы «Ак Барс» и «Адмирал». Игра между ними состоялась в рамках первого матча четвертьфинала Кубка Гагарина и закончилась со счетом 3:2 в пользу казанской команды.

В первом периоде счет открыл казанский нападающий Александр Радулов. На 20-й минуте ворота гостей поразил нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев. Во втором периоде счет сравняли защитник «Адмирала» Либор Шулак и нападающий Николай Елисеев. Победный гол забил казанский защитник Никита Лямкин.

- Игра была непростая, мы рассчитывали, что она такая будет. Хорошо, что мы были готовы, но есть вопросы, которые нужно поправить, будем над ними работать, - сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

Отметим, счет в серии стал 1:0 в пользу «Ак Барса». В Казани 18 марта состоится второй матч серии полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина.

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