Депутатам Госсовета Татарстана разрешил не раскрывать свои доходы

Отчитываться о доходах должны только в том случае, если сумма совершенных сделок превышает общий доход за три последних года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В республике могут изменить региональный закон «О статусе депутата Государственного Совета РТ». На сайте регионального парламента опубликованы соответствующие документы.

Пока поправки находятся на предварительном рассмотрении. Если депутаты примут закон, то парламент Татарстана будет предоставлять информацию о тех законодателях, которые опубликовали или, наоборот, приняли решение не афишировать декларации о доходах, сообщает Inkazan.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане депутатам Госсовета разрешили не публиковать свои доходы. Нововведение действует с 1 марта 2023 года. В первую очередь речь идет о парламентариях, которые работают на непостоянной основе. Теперь отчитываться о доходах народные избранники должны только в том случае, если сумма совершенных сделок превышает общий доход за три последних года.

Что касается депутатов, которые трудятся в Госсовете на постоянной основе, то их декларации будут публиковаться, но без предоставления персональных данных.

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