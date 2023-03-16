Бывшему ректору Казанского федерального университета продлили арест в СИЗО

Фото: архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мосгорсуд продлил арест экс-ректору КФУ и депутату Государственного Совета РТ Ильшату Гафурову.

Напомним, что он был задержан в декабре 2021 года по обвинению в подстрекательстве к приготовлению к убийству и самому убийству бизнесмена из Елабуги Айдара Исрафилова. Задержанный свою вину отрицает.

Следственный комитет РФ передал дело в суд в феврале этого года. На сегодняшний день Гафуров и его адвокаты знакомятся с материалами дела. Его даже упрекали в затягивании ознакомления. Однако бывший ректор заявил, что процесс двигается долго из-за его состояния здоровья, а точнее из-за ухудшающегося зрения.

По информации портала «Бизнес Online» суд продлил арест Гафурова на 3 месяца.

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