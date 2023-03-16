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НовостиОбщество16 марта 2023 17:50

За 5 лет в Татарстане выделили более 14 млрд рублей на реализацию нацроекта «Экология»

Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов Татарстана Егор Тарнавский
Елена СКВОРЦОВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По его словам за последние пять лет на реализацию 29 мероприятий в рамках национального проекта «Экология» РТ было выделено более 14 млрд рублей.

В интервью изданию «Татар-информ» он отметил, что работа по привлечению денег на мероприятия, связанные с охраной природных ресурсов продолжатся и дальше. До 2025 года в рамках нацпроекта запланировано 15 мероприятий. Самые крупные из них «Чистая страна» и «Оздоровление Волги». Также планируется строительство очистных сооружений в столице Татарстана, демонтаж не использующихся трубопроводов и др.

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